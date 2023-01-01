BE4 Zirvesi gerçekleştirildi

Sanayi 4.0 hareketini beyaz eşya sektöründe aktif hale getirebilmeyi amaçlayan Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (BEYSAD) BE4 Zirvesi, 18-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 kişinin katılım gösterdiği BEYSAD BE4 Zirvesi’nin açılışında konuşan BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özaydemir, “Tüm sektörlerin gündeminde olan Sanayi 4.0’ın ‘Beyaz Eşya’ ve ‘Yan Sanayi’ için ayrıcalıklı bir noktada olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüzün global ölçekte 2. büyük üretim üssü olmasından dolayı uygulamalarda öncü olmak adına boyut ve kabiliyet üstünlükleri varken global rekabetin keskinliği nedeni ile tüm süreçlerinde verimli ve maliyet odaklı çözümleri uygulama zorunluluğu da söz konusudur. Sektörümüzdeki ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin derinliği, tüm tedarik zincirini kapsayacak çözümler anlamında da fırsatlar oluşturmaktadır” dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası Başkanı Bahadır Balkır, “Türkiye’nin Sanayi 4.0 Platformu”u hakkında bilgilendirme yaptı. Zirvenin ikinci gününde Siemens Genel Müdür Yardımcısı ve TÜSİAD Sanayi 4.0 Çalışma Grubu Lideri Ali Rıza Ersoy’un Endüstri 4.0’a ilişkin paylaşımı ilgi gördü.