Berat Albayrak: “Gelişen milli sanayi ile ülke kalkınmaya devam edecek”

Doğu Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayiciler ile biraraya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, milli sanayinin gelişiminin önemine değindi.

Milli enerji ve maden politikalarından bahseden Albayrak, yerli sanayicilerden bilgi aldı. Toplantıda VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş; ileri teknoloji ve yüksek katmadeğer içeren biyoteknoloji ürünlerinin Türkiye’den diğer dünya ülkelerine ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek; 1 kg. değeri 675 bin dolar olan göz içi lenslerini dünyaya ihraç etmelerinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı da toplantıda sanayi bölgelerinin çalışmaları ve enerji altyapı projeleri hakkında konuşma gerçekleştirdi.