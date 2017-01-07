BİE, 2017 yılı bursiyerlerini arıyor

Bersay İletişim Enstitüsü (BİE) tarafından yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemeye yönelik verilen Karşılıksız İletişim Bursları'na başvurular başladı.

Yüksek lisans ve doktora tez düzeyindeki öğrencilerin hak kazanabileceği bursların son başvuru tarihi 21 Aralık. Enstitü, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği hizmetlerinden elde ettiği karını, 2017 yılında da iletişim alanında yüksek lisans ve doktora tez aşamasında olan 4 öğrenciye burs imkanı olarak sunuyor. Burs imkanlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin transkript, öğrenci belgesi ve yapmayı düşündüğü çalışmayla ilgili hedeflerini anlattığı fotoğraflı bir niyet mektubuyla başvurusunu yapması gerekiyor.

Değerlendirmeye alınan ve jüri tarafından uygun görülen öğrencilerle yapılacak görüşmeler sonrasında burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçları 7 Ocak 2017’de Bersay İletişim Grubu’nun resmi internet sitesinden öğrenebilecek. İlk burs ödemeleri ise 22 Ocak 2017 tarihinde başlayacak.