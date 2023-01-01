Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Şişecam Topluluğu’na 2 Ar-Ge Ödülü birden

Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2 önemli ödüle layık görüldü.

Şişecam Topluluğu’nun 40 milyon TL’lik yatırımla Gebze-Çayırova’da geçen yıl faaliyet geçirdiği Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, “Cam ve Cam Ürünler” ve “İletişim ve İşbirliği” alanlarında “En İyi Ar-Ge Merkezi” seçildi.

Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Prof.Dr. Şener Oktik, “Şişecam, bugünkü rekabet gücünü, geleceğin ürünlerine ve üretim teknolojilerine sahip olma yarışındaki yerini araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetlerine dayandırıyor. Bu değerli ödüller de Şişecam’ın Ar-Ge ve inovasyon alanındaki istikrarlı çalışmalarının bir sonucu” dedi. Oktik, temel araştırmalardan başlayarak laboratuvar ölçekli pilot üretim denemelerine kadar geniş bir yelpazede 27 ayrı uzmanlık laboratuvarıyla hizmet veren Merkez’de 120 tam zamanlı araştırmacının görev yaptığını belirtti.