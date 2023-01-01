Bilkent Cyberpark dünya ikincisi

Bilkent Cyberpark, Dünya Teknoparklar Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “İlham Verici Çözümler Yarışması’ndan” dünya ikinciliği ile döndü. 60 ülkeden teknoparkların katıldığı yarışmada Türkiye’yi temsilen Bilkent Cyberpark ve ODTÜ teknopark katılmaya hak kazanmıştı.

Ödül töreni bu yıl 32.si düzenlenen Dünya Teknoparklar Konferansı’nın ilk gününde 700’ü aşkın temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. Konferansa evsahipliği yapan Zhongguancun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Guo Hong, etkinlikte paylaşılan tüm inovatif fikirlerin, ekosistemdeki paydaşlar için fırsat niteliği taşıdığını belirtti. Birinciliği İngiltere’den Surrey Araştırma Merkezi’nin aldığı yarışmada Cyberpark, ‘Hızlandırma Programı CAP’ ile ödüle layık görüldü. Cyberpark adına ödülü Genel Müdürü Canan Çakmakcı aldı. Konuyu değerlendiren Çakmakcı, Cyberpark’ta üretilen inovatif projelerin, uluslararası platformlarda gördüğü yoğun ilgiden gurur duyduğunu ve tüm dünyaya ilham veren bir teknopark olmaya devam edeceklerini belirtti.