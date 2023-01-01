Bilkent CYBERPARK: KOBİ’lerde Sanayi 4.0

Sanayi üretimini teknoloji ile donatarak Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için Bilkent CYBERPARK ile Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD), “KOBİ’ler Açısından Endüstri 4.0 ve Teknoparkların Rolü” etkinliği düzenledi.