BLI 2017 Yaz Ödülleri’nde altı KYOCERA ürünü derece aldı

Dünyanın önde gelen bağımsız baskı ürünleri test kuruluşlarından Buyers Lab (BLI); 2017 Yaz Ödülleri kapsamında altı KYOCERA Document Solutions (Kyocera) ürününü üstün dereceyle ödüllendirdi.

Kyocera’nın TASKalfa serisine ait beş adet renkli fonksiyonlu fotokopi makinesi (TASKalfa2552ci, 4052ci, 5052ci, 7052ci ve 8052ci) ve siyah beyaz lazer yazıcı ECOSYS P3055dn; çeşitli ödüller aldı. BLI A3 Segmenti Müdür Yardımcısı George Mikolay’a göre; Kyocera ürünlerinin ödüllendirilmesinde etkili olan en dikkat çekici özellikler;olağanüstü dayanıklı yapıları, kullanıcı dostu özellikleri ve pek çok yerleşik iş yazılımına kolayca entegre edilebilmeleri. Kyocera Bilgitaş Turkey Document Solutions A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil; aldıkları ödüllerle gurur duyduklarını belirtti.