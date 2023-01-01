Boeing ve İTÜ öğrenci tasarımlarını ödüllendirdi

Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden gelen üniversite öğrencilerinin tasarladığı en başarılı insansız hava araçlarını ödüllendirdi.

Kazanan öğrenci takımı ödülünü İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim Özkol ve Boeing International Türkiye Kuzey Afrika Strateji Sanayi ve Kamu İlişkileri Yardımcı Direktörü Filiz Hayırlı Tepebaşı’nın elinden aldı. Akdeniz Üniversitesi’nden katılan takımın tasarladığı İHA birinci olurken, Fırat Üniversitesi ve Ege Üniversitesi sırasıyla ikincilik ve üçüncülük ödülünü aldı. Birinci olan takım 10.000 TL para ödülü kazanırken ikinci ve üçüncü olan takımlar sırasıyla 5.000 TL ve 2.500 TL para ödülü kazandı. Boeing Türkiye ve Kuzey Afrika Strateji, Sanayi ve Kamu İlişkileri Yardımcı Direktörü Filiz Hayırlı Tepebaşı, “Bu eğitim ve yarışma sayesinde bir uçak tasarımı ve üretimi için gereken en temel araçların sağlanmasına katkıda bulunmaktan ve havacılığın geleceğine yönelik kalifiye işgücünü desteklemekten gururluyuz” dedi.

Proje kapsamında İTÜ ve Boeing, Türkiye’nin yedi farklı bölgesindeki yedi ayrı üniversiteden öğrencileri davet etti. 32 öğrenci, İTÜ’nün uçak tasarımı, aerodinamik ve uçuş kontrolü alanlarında uzmanlardan yedi günlük teknik ve uygulamalı eğitim aldı. Eğitimin sonunda öğrenciler sekiz ayrı takım halinde, kendi mini uçaklarını tasarladılar ve masrafları proje tarafından karşılanan üretim ve elektronik malzemeler kullanarak bu uçakların üretimini gerçekleştirdiler.