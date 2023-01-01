Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyal robot göreve hazır

Boğaziçi Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı’nda (AILAB), Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. H. Levent Akın liderliğinde doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından Türkiye’nin ilk çoklu sosyal robot sistemi geliştirildi.

Çoklu rehber robot takımı olması açısından dünyada bir ilk olan sistemin kaptanı Rehber Robot Turgay, bulunduğu ortamdaki insanlarla etkileşime geçip rehberlik hizmeti sunabiliyor. Hastane, üniversite, müze gibi insan kalabalığının ve hareket dinamiğinin hızlı olduğu ortamlara uyum sağlayabilen sosyal zekâya sahip insansı robotlar geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Levent Akın, “Şimdi amacımız daha fazla sayıda robotu sisteme dahil edip, projemizi geliştirmek. Robot Turgay’ı ve arkadaşlarını ilk olarak üniversite laboratuvarlarında çalıştıracağız. Robotların kendi arasında işbirliği yaparak bir grup ziyaretçiyi gezdirebilmesini ve bunu yaparken okulda öğrenciler, hocalar ve diğer görevliler ile uyum içinde çalışmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Robotlar arasında iş bölümü ve iletişim olduğunu da ifade eden Prof. Akın, “Burada önemli olan bir diğer nokta robotların uzmanlık alanları doğrultusunda iş paylaşmaları ve ekip olarak hareket etmeleri” dedi. Adını İngilizce tur rehberi (tour guide) ve yapay zekanın kısaltması AI’dan alan ‘Turgay’ın bir diğer özelliği ise ünlü ressam Van Gogh’un yüzünü taşıması.