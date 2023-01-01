Borsa İstanbul EBRD ile ortaklık anlaşması imzaladı

İstanbul’u bölgenin ve dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri yapma vizyonu çerçevesinde önemli stratejik ortaklıklara imza atan Borsa İstanbul, ön protokol imzaladığı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklık anlaşmasını imzaladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Genel Müdür/CEO’su Tuncay Dinç ve EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Phil Bennet imza törenine katıldı. Tuncay Dinç, Phil Bennett’e temsili olarak Borsa İstanbul Stratejik Ortaklık Senedi takdim etti. Phil Bennett ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan’a destek ve işbirlikleri nedeniyle hediye sundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin EBRD’den en fazla kaynak kullanan ülke olduğunu belirterek, ilerleyen dönemde yaptıkları bu ortaklık ve yatırımın değerinin çok daha iyi anlaşılacağını söyledi. Borsa İstanbul’da ayrıca “142.yılında Borsa İstanbul’un Global Yolculuğu” etkinliği kapsamında, Ak Parti İzmir Milletvekili ve Borsa İstanbul Kurucu Başkanı İbrahim M. Turhan, SPK Eski Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Vedat Akgiray, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Phil Bennett ve Nasdaq Başkanı Adena Friedman’ın katılımıyla bir panel gerçekleşti.