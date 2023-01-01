Borsa İstanbul ile Pakistan Borsası işbirliği yaptı

Borsa İstanbul ve Pakistan Mercantile Exchange (Pakistan Ticaret Borsası-PMEX), iki borsa arasındaki işbirliğinin çerçevesini oluşturan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Ülkeler arasındaki geniş işbirliği girişiminin bir parçası olan bu anlaşmanın, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde yeni fırsatlar doğurması amaçlanıyor. PMEX Genel Müdürü Ejaz Ali Shah ve Pazarlama, İş Geliştirme ve Müşteri Destek Hizmetleri Müdürü Nauman Lakhani 12 Ağustos’ta Borsa İstanbul’u bilgi alışverişi amacıyla ziyaret etti. İki ülke arasında var olan yakın ilişkilerin altını çizen Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasının ardından “Borsalarımız arasında imzalanan bu mutabakat zaptı, iki taraf için de yararlı iş alanlarının geliştirilmesinin önünü açacaktır” diye konuştu. Ejaz Ali Shah ise iki ülke arasındaki geçmişe atıfta bulunarak, mutabakat zaptının PMEX ile Borsa İstanbul arasında uzun süreli ve verimli bir ilişkinin temelini oluşturacağına dikkat çekti.