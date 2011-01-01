Borusan 3 kıtada 11 ülkeye ulaştı

Türkiye’nin köklü ve güçlü sanayi grubu Borusan, 5 yıllık stratejik planı çerçevesinde hedeflerini açıkladı.

Bu yıl 417 milyon dolarlık yatırım planı bulunan Borusan Grubu, Uzak Doğu Rusya’da yeni bir CAT distribütörlüğü satın aldığını ve böylece uluslararası alanda faaliyet bölgesini 3 kıtada 11 ülkeye çıkardığını duyurdu. Ayrıca yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirme konusunda önemli atılımlarda bulunan Grubun, halen hayata geçirilme aşamasında olan 6 kuluçka şirketi bulunuyor. Borusan, kurduğu Ar-Ge Merkezi ile de teknoloji geliştirme çalışmalarını hızlandıracak.

Toplantıda Grubun 2014 yılı konsolide cirosunun 4.5 milyar dolara, faaliyet karının 328 milyon dolara ve çalışan sayısının 7 bin 600’e çıktığı, 2015’te dolar bazında konsolide cirosunu yüzde 5, faaliyet karını yüzde 10 artırmayı hedeflediği açıklandı. Borusan CEO’su Agah Uğur, Borusan’ın 2019 yılı stratejisi ve gelecek vizyonu kapsamında hedef pazarlarda yerel bir oyuncu olarak global ve geliştirdiği fark yaratan yeni ürün, hizmet ve iş modelleri ile inovatif bir kurum olmayı hedeflediklerini söyledi. Uğur, 5 yıllık Stratejik Plan hedefinin, Grubun en az 6.5 milyar dolar ciroya ulaşması olduğunu, 2019 yılı sonuna kadar ise 2 milyar dolar yatırım yapmayı öngördüklerini anlattı.