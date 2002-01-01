Borusan Lojistik’te İbrahim Dölen dönemi başladı

2002 yılından bu yana Borusan Lojistik Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kaan Gürgenç görevinden ayrılarak yerine Borusan Lojistik Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Dölen geçti.

1967 doğumlu olan İbrahim Dölen, Boğaziçi Üniversitesinde Elektronik Mühendisliği dalında lisans, İstanbul Üniversitesinde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1990 – 2002 tarihleri arasında çeşitli işletmelerde görev yapan Dölen, Temmuz 2002’de Borusan Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak şirkete katıldı ve Borusan Lojistik faaliyet alanlarının büyük bir bölümünde üst düzey görevlerde bulundu. 2014 yılında University of Pennsylvania, Wharton School’da AMP programını tamamlayan İbrahim Dölen evli ve 1 çocuk babasıdır.

TÜRKLİM – Türkiye Liman İşletmecileri Derneğinde Yönetim Kurulu üyesi olan Dölen, BRM- Boğaziçi Üniversitesi Robert Koleji Mezunu Sanayici, İşadamı ve Yöneticiler Derneği'nde de çeşitli görevlerde ve komitelerde görev alarak sektörün gelişimine destek verdi.