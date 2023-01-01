‘BOSAD’ın Başkanı yeniden Ahmet Yiğitbaşı

Boya Sanayicileri Derneği’nin (BOSAD) VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Yiğitbaşı yeniden seçildi.