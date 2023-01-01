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‘BOSAD’ın Başkanı yeniden Ahmet Yiğitbaşı

Boya Sanayicileri Derneği’nin (BOSAD) VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Yiğitbaşı yeniden seçildi.

Kurul’da BOSAD’ın yeni Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri şu isimlerden oluştu: “Altuğ Akbaş, M. Akın Akçalı, Kenan Baytaş, Cemal Drahor, Mustafa Deryal, R. Şükrü Ergün, Levend Kokuludağ, Semih Kılıç, Tayfun Küçükoğlu, Erol Mizrahi, Serdar Oran, Feridun Uzunyol ve Ahmet Yiğitbaşı:” Denetim Kurulu Asil Üyeleri ise Dilek Çolakoğlu, Mustafa Konya ve Ersin Yıldırım oldu. Ahmet Yiğitbaşı, önümüzdeki çalışma döneminin BOSAD açısından yeni bir atılım dönemi olacağını ifade etti.

 

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