Bosch, Türkiye’de büyümeye devam ediyor

Geçtiğimiz yıl toplam satışlarını yüzde 10 artırarak cirosunu 1.68 milyar Avro’ya yükselten Bosch Türkiye’nin, ihracat rakamı ise 1 milyar 22 milyon Avro oldu. Bosch, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 10 şirketi arasında yeralırken ülke toplam ihracatının yüzde 1’ini karşıladı.

Türkiye pazarındaki satışlarını da giderek artıran Bosch, iç pazarda 2014 yılında toplam 514 milyon Avro’luk satış hacmine ulaştı. Bu yıl BSH Ev Aletleri şirketinin de yüzde 100 Bosch bünyesine katılmasıyla toplam istihdamı Türkiye’de yaklaşık 15 bin kişiye ulaşan şirket, çalışan sayısı bakımından dünyada Almanya, Çin, Hindistan ve Amerika’dan sonra beşinci, Avrupa’da ise Almanya’dan sonra ikinci sırada yeralıyor.

Bosch Türkiye, bu yıl 100’den fazla üniversite mezununa istihdam yaratmayı hedefliyor. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Türkiye’ye olan güvenimiz tam; bu ülkenin potansiyeline inanıyor ve burada büyümeye devam ediyoruz. 43 yılda 2 milyar Avro’nun üzerinde yatırım yaptığımız Türkiye’de, geçen yıl 135 milyon Avro yatırım gerçekleştirdik. 2015 yılında da yine 200 milyon Avro’luk bir yatırım planlıyoruz” diye konuştu. Bosch, 200 milyon Avro civarındaki yatırımın önemli bir kısmını Bursa’da gerçekleştirmeyi planlıyor.