Boya sanayicileri yeni yönetimini seçti

Türk boya sektörünü temsil eden Boya Sanayicileri Derneği’nin (BOSAD), 7. Olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen seçim sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Yiğitbaşı seçildi.

Yeni dönemde Başkan Vekilliklerini ise Hakan Fidan, M. Akın Akçalı ve Kenan Baytaş üstlendi. BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Sektörümüzün çözüm bekleyen sorunları karşısında adımlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz. Temel hammaddelerin üretimi, teknik ve yasal düzenlemeler ile AB entegrasyon süreci gibi başlıklar öncelikli gündem konularımız arasında yeralıyor” dedi. Türkiye’nin, uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların da süreceğini belirten Yiğitbaşı, geçtiğimiz aylarda BOSAD ve Artkim Fuarcılık çatısı altında birleşen ‘Paintistanbul Türkcoat Fuarı’nın bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.