Bugünün gençleri yarının iş insanları

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde gerçekleşen kariyer planlaması etkinliklerinin konuğu Renault Mais CEO'su İbrahim Aybar oldu.

İbrahim Aybar, Türkiye’nin geri kalmış bir ülke olmadığının altını çizerek, “Türkiye dünya ile bütünleşmiş bir ülke. Dolayısıyla biz hiçbir zaman geride değiliz. Özellikle insan kaynaklarımız son derece esnek düşünebilen, yetenekli ve şartlara çabuk adapte olabilen bir yapıda. Bu da içinde bulunduğumuz konjektörün bize verdiği bir fırsattır. Ne zamanımızı boşa geçirelim ne de fırsatları kaçıralım. Bu konuda kararlı olmalı, önümüze bakmalı ve en iyi olmaya çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. İş hayatına atılacak öğrencilere mesajlar da veren Aybar, “Her şeyden önce bir işi istemek, o işe uygun bir pozisyonda olmak ve o işin istediği nitelikte insanlar haline gelmek son derece önemli. Bir işi istemek ve onu sevmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.