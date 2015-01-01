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“Bulaşan Bedenler” Akbank-Sanat’ta

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve DECOL Kooperatifi, her ay bir konuşmacının yeralacağı “Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi” ile ekonomiden finansa, sanattan teknolojiye farklı alanlarda profesyonelleri ve meraklılarını, yeni medya ve küresel sistemdeki muhalif değişimler konu başlığıyla biraraya getirecek.

9 Ekim’de Akbank Sanat’ta Brett Scott’un konuşmasıyla başlayan serinin kürasyonunu Dr. Ebru Yetişkin üstleniyor. Ekim 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacak seminerler, dünyaca ünlü medya teorisyenlerini, aktivistleri ve sanatçıları buluşturuyor.

 

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