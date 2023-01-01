Bursa DOSTUM projesi başlıyor

İnegöl Belediyesi tarafından doğa sporlarının çekim merkezi olması hedefiyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Yeniceköy’de hayata geçirilen Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Projesi, turizme katkı yapmaya hazırlanıyor.

Toplam 80 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren DOSTUM Projesi, 2.5 milyon TL’lik yatırım ile İnegöl Belediyesi’nin mega projeleri arasında yer alıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, doğası ve doğa turizmine elverişli alanlarıyla Türkiye ve dünyanın dikkatini üzerine çekmeye hazırlanan İnegöl’ün, önümüzdeki süreçte turizm pastasından payını fazlasıyla alacağını belirtti.