Büyükelçiler güçlü Türkiye’yi dünyaya anlatacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), dış ticareti canlandırmak üzere hayata geçirdiği Büyükelçiler Buluşması, 73 ülkeden 181 büyükelçi ve bürokratın katılımıyla Çanakkale’de düzenledi.

Brezilya Büyükelçisi Antonio Lois Salgado, “Türkiye ekonomisi son 10 yıldır iyi bir büyüme sergiledi. Brezilyalı yatırımcıların İzmir’de meyve suyu, Ankara’da çimento yatırımları var. Çimento yatırımcısı gelecek yıllarda yatırımını büyütmeyi hedefliyor. Ülkenizin geleceğine inanıyoruz” dedi.

Kongo Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, “Osmanlı’da ‘Nereye giderseniz her yere bir hatıra bırakın’ diye bir yaklaşımınız var. Bu yaklaşım aynı zamanda yatırım demektir. Sizler bu yolda ilerliyorsunuz. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve demokrasi mesajını ülkelerimize götüreceğiz ve size yeni misafirler getireceğiz” diye konuştu.

Meksika Büyükelçisi Martha Barcena Coqui, “TİM, ihracatı artırmaya yönelik iyi uygulamaları ile bizlere izlenecek bir yol bırakıyor. Ülkelerarası ekonomilerimiz bu şekilde büyüyecektir” görüşünü sundu. Hollanda Büyükelçisi Van Rij Cornelis, “Hollanda’nın Türkiye’de 22 milyar Euro tutarında yatırımı var. İki ülke işbirliği ve fırsatları daha da geliştirilmeli. Aynı şekilde siz de Hollanda’ya yatırım yapmalısınız” çağrısını yaptı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 73 ülkenin temsilcisine seslenerek “2023 yılında dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay almayı, sadece ihracatı değil yatırımları da artırmayı planlıyoruz. Hem Türkiye’de hem de üçüncü ülkelerde sizlerle yatırım yapmak istiyoruz” dedi.

