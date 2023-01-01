Çağrı merkezi sektörü 52 bin kadını istihdam ediyor

Büyümesini hem ekonomik hem de istihdam alanında sürdüren Türkiye çağrı merkezi sektörü, 3.4 milyar TL pazar değerine ve 80 binin üzerinde istihdama ulaştı.

Çağrı Merkezleri Derneği’nin IMI Conferences işbirliğiyle gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma sonuçları, sektörde çalışan 80 bin kişinin yüzde 65’inden fazlasını kadın çalışanların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Üstelik aynı araştırmaya göre, Türkiye çağrı merkezi sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı 18–24 yaş aralığında. Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, “Yaptığımız araştırmalar, doğru ve bilinçli politikalar izlendiği takdirde sektörün hala ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 150 bin kişiye istihdam sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Çağrı merkezi yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 50’si İstanbul–Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu illerimizde gerçekleşmiştir” dedi.