Çağrı merkezi sektöründe büyük birleşme

2016 yılında 4.45 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaşan çağrı merkezi sektörü, yeni yıla önemli bir birleşme haberiyle başladı. Sektörün iki önemli firması EKO Contact Center ve Vodasoft CCS güçlerini birleştirme kararı aldı.

EKO Contact Center Services (EkoCCS) adı altında birleşen firma, en fazla markaya hizmet veren dış kaynak çağrı merkezi haline geldi. Birleşmelerinin en önemli gerekçesinin sektördeki konumlarını güçlendirmek olduğunu söyleyen EkoCCS Yönetim Kurulu Başkanı H. Serhan Süzer, “Her iki firma da sektörün ortalamasının üzerinde büyümekteydi. Birleşmeyle birlikte bu büyüme oranını artırmakla kalmayacak, verimliliğimizi ve birçok segmente özel yeteneklerimizi de birleştirmiş olacağız” dedi.

2016 yılının zorlu geçmesine rağmen iki firmanın da hizmet verdiği markaların sayısını artırdığını belirten Süzer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor dönemlerde yatırıma inanan yüzde 100 yerel sermayeli iki grup olarak, bu birleşmeyle birlikte projelerimize de hız kazandırdık ve İstanbul Çekmeköy’deki yeni yerleşkemizin inşaatına başladık. 2017 ortası itibarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz yerleşkemiz, 8.500 metrekarelik kapalı alanıyla İstanbul’daki en büyük çağrı merkezi lokasyonu olacak. Bununla başlayan süreçte, önümüzdeki dönemde sekiz milyon TL’lik yatırım öngörüyoruz.”