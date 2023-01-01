Çaka Lojistik, güvenliği baz aldı

Çaka Lojistik, Gebze ve Kartepe’de kurduğu toplam 40 bin 500 metrekarelik depolama alanlarında yanıcı ve parlayıcı ürünlerin depolanmasında yüksek güvenlik sağlayarak, bölgede ilk olmayı başardı.

Çaka Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Erçil, sektörde önemli bir boşluğu doldurarak, güvenli depolama sistemini kurmayı başardıklarını söyledi. Erçil, “Bölgede Natinal Fire Protection Association (NFPA) yangın sertifikasına sahip tek tesis bize ait. Sertifikanın gerektirdiği koşulların tamamını 23 bin 500 metrekarelik Gebze Beynova ve 17 bin metrekarelik Kartepe tesislerimizde hayata geçirerek pazarın önde gelen firmaları arasında olmayı hedefliyoruz” dedi.

Antrepo alanında yaklaşık 3 yıl süren araştırmaları sonucunda yanıcı-parlayıcı maddelerin depolanmasıyla ilgili sıkıntıları gördüğünü aktaran Erçil, şunları söyledi: “Avrupa ve Amerika’daki en güvenli tesisleri gezdik ve öğrendik ki; bu alanda en önemli sertifika NFPA. Ve her iki tesisimizi de kurarken ana hedefimiz bu sertifikayı almak ve müşterilerimize bu hizmeti sunabilmek oldu. 30 milyon dolarlık yatırımla Gebze ve Kartepe’de hizmete sunduğumuz tesislerimizde, palet raflarımız Türkiye’de daha önce yapılmamış depreme ve yanmaya dayanıklı çift katlı galvanizdir.” Özellikle Kartepe yatırımında Kocaeli’nin bir numarası olmayı hedeflediklerini anlatan Erçil, Marmara ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye yatırım yapacaklarını duyurdu. Erçil, aynı zamanda 2016 yılında Cobin Lojistik adıyla sektörde büyümeye devam edeceklerini aktardı.