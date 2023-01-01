Çalışanlar tatil bavulunda işle gidiyor

Türkiye’nin lider ofis marketlerinden Avansas.com, alınan siparişleri analiz ederek teknolojik ürünlere olan ilgiyi, ofislerin teknolojik ürün tercihlerini ortaya koydu.

Analizden çıkan sonuçlara göre; hem kurumsal hem bireysel müşteriler en çok taşınabilir hard diskler, USB’ler ve CD’ler alıyor. Teknolojiyle bağlantının devamlılığını sağlayan şarj aletleri de en çok sipariş edilenler arasında ilk sırada yeralıyor. Avukatlar, mimarlar, bankacılar en çok masaüstü bilgisayar sipariş ederken tanıtım ve reklam ajansları en çok laptop satın alıyor. Tablet satışları yakın zamanda bilgisayar ve laptop satışını geçecek hızda artıyor.