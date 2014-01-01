Cari açığın ilacı hizmet ihracatı artışında

Ekonomi Bakanlığı, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) işbirliği ile Hizmet İhracatı Stratejisi Çalıştayı’nı düzenledi.

Hizmet sektörünü oluşturan 12 ana sektör bulunuyor. 2014 yılında Türkiye’nin hizmet ihracatı 50.3 milyar dolara ulaştı. Hizmet ihracatında liderlik yüzde 58.6 ile turizm sektörüne ait. Turizmi, yüzde 28.4 pay ile taşımacılık izledi. 2014 yılı rakamlarına göre 4.6 trilyon dolar olan dünya hizmet ihracatında, 686 milyar dolarla ilk sırada yeralan ABD’yi 329 milyar dolarla İngiltere, 267 milyar dolarla Almanya izliyor.

Türkiye, dünya hizmet ihracatında yüzde 1’lik pay ile 27’inci sırada bulunuyor. Türkiye’de hizmet sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 63 seviyesinde. Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Hizmet ihracatının şu an ‘kuluçka’ döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Yürütülen çalışmalar neticesinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması mümkün olabilecektir” dedi.