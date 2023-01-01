ÇATIDER: “Türkiye’nin aradığı enerji kaynağı çatılarda gizli”

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, Türkiye’de son yıllarda endüstriyel tesislerde uygulanmaya başlayan güneş enerjili çatı sistemlerinin, Türkiye’nin enerji ihtiyacına ekonomik ve çevreci bir çözüm alternatifi olabileceğini söyledi.

Yavuz, devletin yapacağı düzenlemelerle çatı sektörüne destek vermesi ve önünü açmasını istediklerini aktardı. Endüstriyel yapıların çatılarında kurulan güneş enerjili çatı sistemleri için ayrıca trafo, enerji iletim hattı gibi yatırım maliyetlerine gerek kalmadığı bilgisini veren Yavuz, “20-25 yıl verim ömrü olan sistem, 5-6 yıl içinde kendini amorti ediyor” dedi.

Türkiye’nin benzeri durumlarda sorun yaşamamak için kendi enerji ihtiyacını karşılayacak alternatifler oluşturması gerektiğine değinen Yavuz, “Güneş bedava ve çevreci bir enerji kaynağı, üstelik Türkiye bir güneş ülkesi. Bu potansiyeli iyi kullanmalıyız. Bugün Avrupa’da çeşitli ülkelerde endüstriyel ve ticari yapıları bitkilendirilmiş teras çatılar ya da fotovoltaik güneş panelleri ile kaplama zorunluluğu