CCR Çağrı Merkezi Teknoloji Zirvesi

Çağrı merkezi sektörünün öncüleri, CCR Çağrı Merkezi Teknoloji Zirvesi’nde sektörün geleceğini masaya yatırdı.

Sektör içi iletişimi güçlendirmek ve çağrı merkezi endüstrisinin gelişimine önderlik etmek amacıyla hayata geçirilen CCR ÇağrıMerkezi Teknoloji Zirvesi’nin ilki, Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşti. CCR Direktörü Ali Murat Gürçay’ıaçılış konuşmasıyla başlayan Zirve’de Call Steering’den Voice Biometrics’e, Speech Recognition’dan Speech Analytics’e sektörün geleceğini şekillendirecek teknolojiler ele alındı. Metin Tarakçı, Hakan E.Çelik, Gürkan Platin, Bihter Ersin gibi sektörün Türkiye’deki duayenlerinin yanısıra Conversocial’dan Joseph Rice, Nuance Communications’tan Alexander Huggins, Interactive Intelligence’dan David Pauldingve Sunrise’dan Michaël Engels gibi Avrupa’nın sektörde önde gelen uzmanları da konuşmacı olarak zirvede yeraldı. Zirve’de son teknolojiler dışında “BDDKve BTK Uyumlu Güvenli Outsource Yönetimi, ÇağrıMerkezinde Sosyal Medya Yönetimi, Finans, Telekomve Outsource Sektörlerine Özel Çözümler, Avrupa veTürkiye’den Başarı Hikayeleri” gibi konu başlıklarınada değinildi. Etkinliğin sonunda Türker Erkin CCRCall Center Resources firmasının gelecek planlarını,teknolojik atılımlarını ve CCR’ın sektörü iş ortaklarıile birlikte büyütme vizyonunu paylaştı ve bir sonrakiZirve’yi heyecanla beklediğini belirtti.