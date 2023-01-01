CDO Turkey Danışma ve İcra Kurulu Tansu Yeğen ile kuruldu

Dünya dijitalleşirken, dijital dönüşüm, tüm kurumsal şirketler için daha da önem kazanıyor.

Bu alana öncülük ve liderlik edecek yöneticiler yani CDO’ların (Chief Digital Officer-Dijital Dönüşüm Direktörleri) belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması ve bu yeni oluşan pozisyonla ilgili farkındalık oluşturulması son derece önem taşıyor. CDO Turkey bu misyona hizmet etmek amacıyla Aralık 2014’da kurulan bir oluşum. Kısa sürede ciddi bir katılımcı ve takipçi sayısına ulaşan CDO Turkey’in Danışma ve İcra Kurulları atandı. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’in başkanlığını üstleneceği CDO Danışma Kurulu’nda, EuroCIO Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİYAD Başkanı Ali Malaz, Amrop Türkiye Yönetici Ortağı Prof.Dr. Yeşim Toduk ve Mobil Anons Genel Müdürü Bülent Kutlu yeralıyor. Danışma Kurulu üyelerinden Bülent Kutlu aynı zamanda CDO Turkey İcra Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.