CeBIT Bilişim Eurasia'da ‘Digital Dönüşüm’ başladı

Türkiye’de teknoloji denilince ilk akla gelen platform olan CeBIT Bilişim Eurasia, fuar ve eş zamanlı düzenlenen Global Conferences için çalışmalara “Gelecek Bilişimle Gelecek” mottosuyla başladı.

Bu sene 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia, Geleceğin Teknolojilerini İş Dünyası Çözümleri ile buluşturacak.

Bu yıl 16. kez düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia, hem Avrupa, Ortadoğu, Afrika, CIS Ülkeleri ve Rusya arasında köprü oluşturan coğrafi konumu, hem de uluslararası gerçekleştirilen hedef ülke/hedef sektör ziyaretçi çalışmaları sonucunda 20'den fazla ülkeden katılımcıyı 50'den fazla ülkeden gelecek olan satın almacı ile aynı çatı altında buluşturan yüzde 100 iş odaklı bir ticari etkinlik işlevi görüyor.

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, bu yıl öne çıkacak bölümler arasında, “Veri Merkezleri, Büyük Veri, Alt Yapı, Güvenlik, Nesnelerin İnterneti, İletişim ve İnovasyon” başta olmak üzere; “ERP, CRM, Finans ve Bankacılık, Eğitim, Sağlık, Uydu İletişimi, Akıllı Yaşam Konseptleri, Akıllı Şehir Çözümleri, E-devlet Uygulamaları ve Kamu Altyapısı” yeraldığını belirtiyor.

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel ise CeBIT’in sektörün gelişimine ve Türkiye'nin ihracat hedeflerini yakalamasına yardımcı olabilmeyi hedeflediğini söyledi.