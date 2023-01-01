CeBIT Bilişim Eurasia, Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Platformu

CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Global Conferences 2015 kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en güncel kullanıldığı sektörler için özel bölümler oluşturuldu. Bu yıl etkinlik, Ar-Ge ve İnovasyon; Data Center; Sağlık Teknolojileri; Eğitim Teknolojileri; Uydu, Yayıncılık, Kablo ve IP TV ve ERP Özel Bölümü olmak üzere farklı tematik alanlarıyla bu sektörlerde dijitalleşmeyi ele alıyor.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, "CeBIT Bilişim Eurasia, bu yıl vites yükseltiyor. Yenilenen fuar eşzamanlı düzenlenen Global Conferences ile birlikte şirketler, sektörler ve kamu için dijitalleştirme çözümlerine, zorluklarına ve fırsatlarına odaklanıyor. Yıllardır, en yeni teknolojik ürünlere evsahipliği yapan etkinlik, geleceğin teknolojilerini tek çatı altında toplayarak, Türkiye'nin dijitale geçişinde yeniden önemli bir misyon üstleniyor. Bu yıl fuar ve konferanslarda öne çıkacak konular arasında; Mobil Ekonomi, Eğitim, Sağlık, İletişim, Uydu İletişimi, İnovasyon, Ağ, Güvenlik, Büyük Veri, E-Devlet Çözümleri ve Metropolitan Solutions başlıkları yeralacak" diye konuştu.

Avrasya'nın dijital dönüşümüne katkı sunmayı amaçlayan CeBIT Bilişim Eurasia, 2023 yılında en büyük ilk 10 ekonomi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'de ICT sektörünün yeni pazarlara doğru gelişimini destekleyerek önemli bir misyon daha üstlenecek. Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, "Türkiye ve çevresi bilişim, teknoloji ve haberleşme sektörü tedarikçileri için yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazar olarak öne çıkıyor. CeBIT Bilişim Eurasia ile katılımcılara bu pazara ulaşarak karar vericilerle doğrudan bağlantı kurmanın en kolay yollarından birini sunuyoruz” dedi.