Çelik ihracatçıları Ekonomi Bakanı Elitaş ile görüştü

Çelik sektörünün son dönemde üretim ve ihracatta yaşadığı sıkıntılı sürecin çözümü konusunda Ekonomi Bakanlığı’ndan destek geldi. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile biraraya gelerek sektörün sorunlarını dinledi.

Türk çelik sektörünün mevcut durumunu ve sorunlarını aktaran birlik temsilcileri, başta MENA bölgesindeki pazar daralması, sektöre yönelik haksız yere açılan damping ve koruma önlemi davaları, pazar daralmasının etkisiyle üretimin düşmesi ve ithalat artışı, ana pazarlar arasında yeralan gelişmekte olan ülkelerin bazılarının kendi çelik sanayilerini kurmaları ve Çin’in Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayan agresif ihracat politikasının neden olduğu haksız rekabet koşullarından dolayı bir süredir üretim ve ihracatta ciddi düşüşler yaşandığını paylaştı ve çözümü için destek istedi.