Çelik Motor Filo’dan online kiralamada yıl sonu fırsatları

Türkiye’de operasyonel kiralama alanına yeni bir vizyon getirerek, kurumsal firmaların yanısıra şahıs şirketlerine ve bireylere de hizmet veren Çelik Motor Filo, ses getiren kampanyalarına devam ediyor.

Çelik Motor Filo, online kiralama sitesi üzerinden yaptığı yeni yıl sonu kampanyasında fiyat avantajı ile birlikte birçok kolaylık da sağlıyor. Müşteriler yeni kampanyada, aylık 199 Euro’dan başlayan fırsatlardan yararlanabiliyor. Üstelik bandrol, trafik sigortası, kasko, muayene, vergi, servis, arıza, kaza, lastik değişimi gibi işlemler Çelik Motor Filo tarafından yapılıyor. Çelik Motor Filo, internet sitesinden yapılan kiralamalarda müşterilerine online alışverişin avantajlarını ve kolaylıklarını yaşatıyor. Çelik Motor Filo’nun, online kiralama sitesi üzerinden 1 ile 5 araç arası kiralama yapmak isteyen müşteriler, kolay ve hızlı bir şekilde, tekliften teslimata tüm süreci online olarak yürütebiliyor. Müşteriler böylece hem zamandan hem de internete özel uygulanan fiyatlarla bütçeden tasarruf ediyor.

Çelik Motor Filo’dan yapılan kiralamalarda müşteriler kredi kartına 9 taksit, aylık ödeme, döviz veya TL ile ödeme gibi farklı ödeme şekillerinden yararlanabiliyor.

