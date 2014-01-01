Çelik sektöründe ihracat artışı için ürün bazında kümelenme

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Türk çelik sektörünün karşılaştığı sorunlara Birlik çatısı altında çözüm bulabilmek amacı ile ürünler bazında kümeler oluşturmaya başladı.

Ürünler bazındaki kümelerin temsilcileri aracılığı ile çelik sektöründe yaşanan sorunların takip edilmesi ve Birlik çatısı altında çözüm yolları bulunmasını amaçlayan proje kapsamında; ilk toplantı ‘Çelik Tel Üreticileri’ kümesi temsilcileriyle gerçekleştirildi. Çelik tel, çivi, dikenli tel, çelik halat, çitler, demetlenmiş tel, zincir ve diğer tel ürünlerinin oluşturduğu çelik tel ürünleri, Türk çelik sektörünün en çok ihraç ettiği ilk on ürün arasında yeralıyor. 2014 yılı verilerine göre; 234 bin ton çelik tel ürünü ihraç eden Türk çelik sektörü; bir önceki yıla göre yüzde 26.1 oranında bir artış kaydetmişti. Öte yandan çivi ürünleri de çelik ihracatında 16. sırada yeralmakta. Çivi ürünleri ihracatı, 2014 yılında miktar bazında bir önceki yıla göre yüzde 10.8 oranında artmıştı. Güncel verilere bakıldığında ise Ocak-Mayıs 2015 döneminde, çivi ihracatının miktarda yüzde 28.7 artış ile 18.7 bin tona, değer bazında ise yüzde 21.3 artış ile 18.2 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Çelik tel ürünleri kümesini dinledik ve sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeye çalıştık. Bunun devam etmesi ve ihracatımız önündeki engellerin kalkması en büyük temennimizdir. Diğer kümelerimiz ile de yapılacak toplantılarla sektörümüzün daha güçlü bir hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.