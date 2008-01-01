Çevre için ‘Fark Yaratan’: Çağan Hakkı Şekercioğlu
“Çevre Nobeli” sahibi Çağan H. Şekercioğlu, Aras Havzası’ndaki yaban hayatın kurtarıcısı oldu.
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıradışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark Yaratanlar programı, yedinci sezonuyla devam ediyor. Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanarak internet ortamında paylaşılmasına dayanan program, çalışmaların izleyenlere ilham vermesini, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor. Yedinci sezonun ilk Fark Yaratan’ı gelişen dünyada toplum temelli doğa koruma çalışmalarının artması için çalışan Çağan Hakkı Şekercioğlu oldu.
Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Çağan H. Şekercioğlu, 2003’te başlattığı Kars-Iğdır Biyolojik Çeşitlilik Projesi’ni 2008’de Kars’ta kurduğu Kuzey Doğa Derneği’ne taşıyarak genişletti.
Ekolog, kuşbilimci, doğa koruma bilimci, doğa fotoğrafçısı ve Türkiye'nin ilk tropik biyoloğu olan Şekercioğlu, dernek faaliyetlerini ağırlıklı olarak Aras Havzası diye de adlandırılan Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı bölgesindeki korunan alanlar, önemli kuş, bitki ve doğa alanları gibi öncelikli ekosistem bölgelerinde yürütüyor. Şekercioğlu, dernek faaliyetleriyle gelişen dünyada biyolojik çeşitliliğin korunmasında yerel halk ve özel sektörün farkındalığının ve etkinliğinin artması için çalışıyor.
Şekercioğlu Doğu Anadolu’daki doğa koruma ve araştırma çalışmaları nedeniyle 2008’de ‘Çevre Nobeli’ olarak bilinen Whitley Altın Çevre ödülünü aldı. National Geographic tarafından 2011’in ‘yükselen kaşifi’ ilan edilen Şekercioğlu, Türkiye’nin ilk National Geographic Belgeseli olan ‘Bozayı’nın İzinde’yi hazırladı.