Çevreci ürünlerde gümrük vergisi sıfırlanıyor

Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin 2014 yılında başlattığı; çevresel ürün ticaretine uluslararası serbestlik kazandıracak ‘Çevresel Ürünler Anlaşması-EGA’ görüşmelerinde ülkeler hızla yol alıyor.

Avrupa Birliği ile birlikte; Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Çin, Kosta Rika, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İsviçre ve Türkiye’nin dahil olacağı anlaşma çerçevesinde oluşturulacak listeye; geri dönüştürülebilir özelliği ile anlaşma kriterlerine uyum sağlayan ‘plastik’ ürünler de dahil ediliyor. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, şunları söyledi: “EGA anlaşması plastik sektörü ile birlikte ‘çevreci ürünlere’ sahip olan diğer birçok sektörü de yakından ilgilendiriyor. Sektörlerimiz uluslararası ticaretlerini DTÖ kurallarına uygun olarak yapıyor. EGA anlaşması ile ilgili müzakerelerin tamamlanması elbette belli bir süreç alacak. Ancak gelinen nokta sektörümüz açısından oldukça önemli. Uzun yıllardır geri dönüşümlü hammaddenin ithalatı konusunda tereddütler sözkonusuydu. Oysa anlaşma imzalandığında sektör temsilcilerimiz rahatlıkla anlaşmanın taraf ülkelerinden geri dönüşümlü hammadde ve çevreci plastik mamulleri gümrük vergisiz ithal edebilecek. Keza plastik sektörü olarak bu tür ürünlerimizi yine gümrüksüz olarak taraf ülkelere ihraç edebileceğiz. Böylece uluslararası ticaretimiz önemli bir ivme kazanacaktır.”