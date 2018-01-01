Çin’de gerçekleştirilecek ‘Türkiye Turizm Yılı’ etkinlikleri tanıtılıyor

2018 yılı Çin Halk Cumhuriyeti’nde ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edildi. Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunan TÜRSAB, Birlik Üyesi Çin Halk Cumhuriyeti’yle çalışan acentalar ile bir araya geldi.

TÜRSAB Genel Merkez’de gerçekleşen toplantıda, 2018 yılının Çin Halk Cumhuriyeti’nde Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmak üzere yapılması planlanan etkinlikler konuşuldu. Toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti pazarına hakim olan acentaların yönlendirmeleriyle 2018 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde Türkiye tanıtımına yönelik neler yapılabileceği değerlendirildi.