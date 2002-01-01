Çin’in ticari havacılık piyasasındaki ilk jeti havada

Ticari havacılık piyasasına giren Çin’in, bu alanda rekabetini simgeleyen ARJ21-700 jeti ilk uçuşunu Chengdu’dan Şanghay’a iki saatte ulaştırdığı 70 yolcuyla gerçekleştirdi.