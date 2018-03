COMODO Arena ile anlaştı

Teknoloji Dağıtıcısı Arena, siber güvenlik çözümleri geliştiricisi COMODO ile distribütörlük konusundaki işbirliklerini duyurdu. COMODO bu anlaşma ile COMODO Internet Security, Korugan Unified Threat Management, Mobil Cihaz Yönetimi, COMODO Korumail, COMODO End Point Security Manager ve Securebox gibi bireylere ve kurumlara yönelik geliştirdiği ürünleriyle Arena’nın 7000 üyelik dağıtım ağına ulaşacak.

COMODO’nun Kurucusu ve CEO’su Melih Abdulhayoğlu, “COMODO olarak bu alanda Ankara ve İstanbul’da kurduğumuz Ar-Ge merkezlerinde kendi teknolojik ürünlerini geliştiren, bireylerin ve kurumların uçtan uca tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir firmayız. Bu kapsamda en yaygın teknoloji dağıtıcısı Arena ile distribütörlük için el sıkıştık" diye konuştu. Arena Genel Müdürü Okay Nasır ise Arena'nın yeni yönetim modeli Value ekosisteminin sağladığı güven ve katmadeğerin, Arena'nın tercih edilme sebebini artırdığını belirterek: “Yüzde 80'i mühendislerden oluşan uzman kadromuz ile COMODO markası özelinde de Arena Value olarak katmadeğerli bir hizmet sağlamaya devam edeceğiz."