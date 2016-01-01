ÇOSB’tan 1000 Büyük’e 30 firma

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması” listesinde 2016 verilerine göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden (ÇOSB) 30 firma yer aldı.