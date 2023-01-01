Çukurovalı KOBİ’ler Borgip toplantısında buluştu

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin güçlendirilmesiyle bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde refahın artırılması amacıyla TÜSİAD