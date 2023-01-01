Çukurovalı KOBİ’ler Borgip toplantısında buluştu
Girişimciliğin ve KOBİ’lerin güçlendirilmesiyle bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde refahın artırılması amacıyla TÜSİAD
ve TÜRKONFED işbirliğiyle yürütülen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) kapsamında düzenlenen toplantıların ikincisi Mersin’de yapıldı.
Garanti Bankası’nın desteği ile “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” başlığı ile gerçekleştirilen toplantı, işini büyütmek isteyen Çukurovalı KOBİleri, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarıyla buluşturdu.ÇUKUROVASİFED ve MESİAD evsahipliğinde düzenlenen toplantı; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, ÇUKUROVASİFED Başkanı Ali Doğan ve MESİAD Başkan Yardımcısı Hasan Engin’in açılış konuşmalarının ardından, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk tarafından yapılan BORGİP proje sunumu ile devam etti.
Toplantı kapsamında ayrıca KOBİ’lere nitelikli insan kaynaklarına erişim, mentorluk, danışmanlık hizmetleri, teknoloji kullanımını artırmaya yönelik danışmanlık ve destekler, pazarlama ve ihracat konularında da sunumlar yapıldı.