CVO’ya göre filo kullanımı artacak

TEB Arval desteğiyle gerçekleştirilen filo yönetimi konusundaki tek çalışma olan CVO (Corporate Vehicle Observatory-Kurumsal Araç İzleme) Barometre’nin 2015 sonuçları açıklandı.

Araştırmayla ilgili görüşünü paylaşan TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, “Türkiye’deki filo sektörünün büyüme potansiyeline yönelik olumlu görüşler bu yıl da Avrupa ortalamasının üzerinde seyrediyor. TEB Arval olarak, kurumlara geleceğe yönelik filo yönetimi vizyonlarında rehberlik edecek bir çalışmayı ortaya koymaktan ötürü mutlu ve heyecanlıyız” dedi.

Araştırmaya Türkiye’den katılan tüm şirketlerin yüzde 35’i filolarındaki araç sayısının önümüzdeki üç yıl içerisinde artacağı beklentisi içinde olsa da bu oranda bir yıl öncesine göre yüzde 3 oranında bir düşüş yaşandığı da gözlemleniyor. Araştırma kapsamında görüşülen KOBİ’lerin yüzde 23’ü, büyük şirketlerde ise yüzde 31’i, mevcut şirket filolarındaki binek araçların kullanımlarının artacağını düşünüyor. Hafif ticari araçlarda ise bu oran sırasıyla yüzde17 ve yüzde 29 olarak ölçülüyor.