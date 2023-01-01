Daikin Sakura Projesi’nde girişimci sayısı 34 oldu

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve iklimlendirme sektörünün öncü markalarından Daikin’in kadın girişimcilere destek olabilmek amacıyla geçtiğimiz yıl başlattıkları Daikin Sakura Programı, 3 yıllık hedefini adım adım gerçekleştiriyor.

Eğitim ve işyeri desteği sağlayarak üniversite mezunu girişimci kadınlara fırsat sunan ve 3 yılda 100 kadın girişimciyi iklimlendirme sektörüne kazandırmayı amaçlayan Daikin Sakura Programı, tamamlanan ikinci yıl seçmelerinin ardından 26 kadın girişimciyi daha iklimlendirme sektörüne kazandıracak. İlk yılında olduğu gibi ikinci yılında da büyük ilgi gören Daikin Sakura Programı, zorlu bir seçim sürecinin ardından yeni girişimci adaylarını belirledi. Eğitimlerini tamamlayan 8 kadın girişimciyi kendi işinin patronu yapan Daikin Sakura Programı’na bu seçmeler ile birlikte 26 genç girişimci adayı daha katılmış oldu. Eylül ayı itibariyle 120 saat sürecek bir eğitim programına başlayacak olan bu 26 genç girişimci, finans, girişimcilik, perakende ve yönetim eğitimlerinin yanısıra teknik konuları da içeren derslere katılacak.