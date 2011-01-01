Daikin Türkiye yeni genel müdürlüğüne taşındı

Daikin Türkiye 2011 yılından beri faaliyet gösterdiği Kartal’daki Genel Müdürlük merkez ofisini Ataşehir’de yeralan Rönesans Tower’a taşıdı.

Rönesans Tower, İstanbul Anadolu Yakası’nın önemli iş merkezlerinden biri olan Kozyatağı-Ataşehir’de, E-5 ile TEM bağlantı yollarının kesiştiği stratejik bir noktada yeralıyor. A plus ofis konsepti ile inşa edilen Rönesans Tower’ın özelliklerine ek olarak yüksek verim ve enerji tasarruf oranları ile öne çıkan Daikin-McQuay sistemleri tercih edildi. Daikin Türkiye Genel Müdürlüğü’nün yeni adresi; Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Rönesans Tower No:1 34750 olurken 0216 671 06 00 numaralı faks ve 0216 453 27 00 numaralı telefonu ise değişmedi.