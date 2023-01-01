Daikin’den İstanbul’a Deneyimleme Merkezi yatırımı

İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi markası Daikin, sektöründe imzasını attığı ilklere bir yenisini ekledi. Avrupa’nın ilk, dünyanın ise en büyük iklimlendirme deneyimleme merkezini İstanbul’da açan Daikin, ziyaretçilerinin iklim ve iklimlendirme konusundaki tüm sorularını bizzat deneyim yaşatarak yanıtlayacak. Daikin Solution Plaza fuha İstanbul adını taşıyan merkez Levent’te bulunuyor.

Daikin Europe N.V Başkanı ve Daikin Industries Ltd. Başkan Yardımcısı Masatsugu Minaka ile Daikin Europe N.V Yönetim Kurulu Başkanı ve Daikin Industries Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Frans Hoorelbeke’nin katılımı ile açılışı gerçekleşen Solution Plaza, 2 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük ve en kapsamlı iklimlendirme merkezi olma özelliğini taşıyor. Açılışta konuşan Frans Hoorelbeke, toplam 200 milyar dolar büyüklüğündeki iklimlendirme pazarını 17 milyar doları bulan cirosu ile Daikin’in domine ettiğini hatırlatırken Daikin’in soğutma pazarındaki uzmanlığını ısıtma pazarına da taşımak için çalışmalar yaptığını söyledi. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder ise, 91 yıllık tarihinde pek çok yenilik ve icadı sektörüne kazandıran Daikin’in inovatif kimliğini yansıtan Solution Plaza’nın, iki yıl süren detaylı bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını dile getirdi.