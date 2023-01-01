Darüşşafaka, Birleşmiş Milletler’den Özel Danışmanlık Statüsü kazandı

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Darüşşafaka Cemiyeti’ne “özel danışmanlık statüsü” (special consultative status) verildi.

Uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar için forum görevi gören ve 4.000 sivil toplum örgütünün üyesi olduğu ECOSOC'tan özel danışmanlık statüsü almaya hak kazanan Darüşşafaka Cemiyeti, bu statüyle BM nezdindeki ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabilecek ve diğer devletlerarası teşkilatlara da bu önerileri iletebilecek.

STK’ların birbirlerinden haberdar olmaları ve BM ile yakın temas halinde çalışmalarını kolaylaştıran üyelik, STK’lara BM’nin yapacağı uluslararası toplantılara katılım hakkı, devletlerle STK’ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı, BM’nin Darüşşafaka’nın çalışma alanıyla ilgili yapacağı çalışmalarda danışma ve işbirliği imkanı gibi ayrıcalıklar veriyor.

Ekonomik Sosyal Konsey’in çalışmaları ve programları ile ilgili bilgiler üye STK’larla paylaşılıyor. STK’lar konseye yazılı ve sözlü olarak görüş ve önerilerini STK Komitesi aracılığıyla taşıyarak sivil toplumun BM çalışmalarına katılımı sağlanıyor. Statüyü almaya hak kazanan STK’lara BM Genel Merkez, bölge ofisleri ve bağlı kuruluşlarda ilgili STK adına temsilciler atama yetkisi veriliyor ve bu temsilciler sözkonusu mecralara giriş ve geçiş kolaylığı ve temsil yetkisi almış oluyorlar. STK’lar Konsey üyesi devletlere kendi görüşlerini içeren yazılar gönderebiliyor.