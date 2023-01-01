DEİK Türk ve Japon 100 CEO’yu Tokyo’da buluşturdu

Ömer Cihad Vardan,

Japonya CEO Roundtable Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Japonya İş Federasyonu (KEİDANREN) Japonya-Türkiye Ekonomik Komite Başkanı Kenichiro Yamanishi’nin katılımlarıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşti. Toplantıya yaklaşık 100 üst düzey Türk ve Japon işadamı katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılındaki ziyaretinin ardından ‘Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ sürecinin başladığını, Eylül ayında anlaşma müzakerelerinin üçüncü turunun gerçekleştiğini ifade etti. Erdoğan, ekonomik işbirliği anlaşmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, Asya Pasifik Bölgesi Trans-Pasifik müzakerelerinin gelecekteki yol haritalarını şekillendirecek en önemli unsurların başında geldiğini söyledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacminin arzulanan seviyenin altında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ticaret dengesinin Türkiye’nin aleyhinde olduğunu belirterek, ticaret dengesinin dengelenmesi gerektiğini, dünyanın en önde gelen tarım ülkelerinden biri olan Türkiye’nin Japonya’ya tarım alanında yaptığı ihracatın artırılması gerektiğini kaydetti. Japonya’nın yurtdışında yaptığı yatırımlarda Türkiye'nin de en az yüzde bir pay alması gerektiğine değinen Erdoğan, Türkiye’nin özellikle altyapı alanında büyük fırsatlar sunduğunu açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklık anlaşmasının gerçek amacına ulaşması için Türk ve Japon iş adamlarından destek beklediklerini vurguladı. DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ise “Yatırım ilişkilerimiz canlandı; son 3 yılda Türkiye’ye gelen Japon sermayesi 866 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu anlamda Japon şirketlerinin Türkiye’de yapmış oldukları sanayi yatırımları bizler için özel önem taşımaktadır” dedi.