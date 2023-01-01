DenizBank ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Eğitim Programı

DenizBank ile İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği neticesinde tasarlanan, İstanbul Ticaret Odası’nın desteklediği ‘Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Sertifika Programı’ bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik eğitim programı hayata geçiriliyor.

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark: “Türkiye’nin dört bir yanında başarıyla hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerinde sahip olduğumuz bilgi birikimini, ülkemizin saygın üniversitelerinden İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde eğitim programına taşıyoruz. Kentsel Dönüşüm uygulamalarında fark yaratacak, bu alanda uzmanlaşma fırsatı sağlayacak özel bir eğitim modelini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim Baz, ’’Önümüzdeki 20 yıl sosyal ve ekonomik hayatımızda rol alacak olan kentsel dönüşüm konusunda kendini geliştirmek isteyen profesyonelleri, kamu ve özel sektörden konunun uzmanları ile biraraya getireceğiz. 30 saatlik eğitimin ardından onaylı kentsel dönüşüm uzmanı sertifikası vereceğiz’’ diyor.

