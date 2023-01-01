DenizBank ve TÜRSAK işbirliğinde Türk sinemasına büyük destek

DenizBank, kültür ve sanatın her dalını toplum için erişilebilir kılmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Banka bu kapsamda, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile geçen yıl ilki düzenlenen ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film’ Yarışması'nın ikincisini hayata geçirerek, sinema alanında kalıcı eserlerin, senaryoların oluşması adına önemli bir destek sunuyor. Yarışmaya ilişkin bilgilendirme, gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.Toplantı, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, jüri üyeleri Oyuncu Birce Akalay ve Yönetmen-Senarist Serdar Akar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şunları söyledi: “Bu güzel ülkenin gelecek nesillerine sağlıklı bir miras bırakmayı hedefliyorsak eğer, önce kültürel gelişime, sanatı topluma yakınlaştırmaya yatırım yapmamız gerektiğine inandık. TÜRSAK ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile senaryo yazma konusunda isteği olan ancak bugüne kadar özgün fikrini paylaşacağı bir platform bulamayan profesyonel ya da amatör ruhlu senaristlerimizin belki de yaşamlarını değiştirecek bir projede yer almaktan; onların umutlarını, heyecanlarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘Sanata Evet’ demeyi sürdüreceğiz.” TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar ise son yıllarda sinemada görülen canlılığa işaret ederken üretimin yılda 150 filme yaklaştığını, yerli film izleyici sayısının ise yüzde 57’lere ulaştığını ifade etti.

