DenizYatırım, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirmesinde danışman seçildi

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren, şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda önemli projelere imza atan DenizYatırım, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi kapsamında açtığı danışmanlık ihalesini münhasır olarak kazandı.

Finansal danışmanlık ihalesinde DenizYatırım görevlendirilirken taraflar arasında Ocak ayında Hizmet Sözleşmesi imzalandı. Kurum, özelleştirilme çerçevesinde stratejinin belirlenmesi ve ön değerlendirme çalışmalarına da başladı.

DenizYatırım İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Sami Çelik, “Tecrübeli ekibimiz, nitelikli ve öncü hizmet anlayışımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. DenizBank iştiraki olarak 1998 yılında kurulan DenizYatırım, müşterilerine sermaye piyasası araçlarını tek çatı altında sunabilmek amacı ile “Finansal Süpermarket” anlayışı çerçevesinde hizmet veriyor.