Ders zili girişimciler için çalıyor

BIC Angel Investments ve Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye’de girişimcilik ekosistemini sağlıklı bir şekilde büyütmek amacıyla gerçekleştirdikleri “StartNowHow” Girişimcilik Seminerleri’nin 2015-2016 dönemi Boğaziçi Üniversitesi’nde başladı.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler, iş dünyasının önemli isimleri, girişimciler ve start-up’ları buluşturan seminer, girişimcilikte teori ve pratiği biraraya getiriyor. İlgi duyan herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan seminerlere https://bicstartnowhow-2.eventbrite.com adresinden kayıt yaptırılabiliyor.

Her ay iş ve akademi dünyasından önemli bir ismin yeralacağı seminerler 10 ay devam edecek ve seminerlere başarıyla devam eden katılımcılara sertifika verilecek. 2015 yılının Melek Yatırımcısı Ödülü’ne sahip Dr. Joachim Behrendt, bir meslek olarak girişimciliğin Türkiye’de yeni yeni kabullenilmeye başlandığını ve melek yatırımcılık gibi gelişmeye devam ettiğini söyledi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof.Dr. Stefan Koch girişimciliğin öncülüğünü yapan bir üniversite olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.